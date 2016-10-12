Bir kuruş bile borç yok
Mali anlamda kulübü düzene oturtmaya çalışan Trabzonspor yönetimi, düzenli ödemeler konusunda da titiz davranarak kulübün itibarını artırmayı hedefliyor. Yönetimin şu ana kadar futbolcu ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirdiği, geçmişe dayalı futbolcu alacağının kalmadığı bildirildi, bundan sonra da böyle devam edeceği dile getirildi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
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Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
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