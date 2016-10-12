Bir kuruş bile borç yok

Mali anlamda kulübü düzene oturtmaya çalışan Trabzonspor yönetimi, düzenli ödemeler konusunda da titiz davranarak kulübün itibarını artırmayı hedefliyor. Yönetimin şu ana kadar futbolcu ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirdiği, geçmişe dayalı futbolcu alacağının kalmadığı bildirildi, bundan sonra da böyle devam edeceği dile getirildi.