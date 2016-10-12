 Bir kuruş bile borç yok – Fotomaç – 12 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bir kuruş bile borç yok

    Bir kuruş bile borç yok
    Mali anlamda kulübü düzene oturtmaya çalışan Trabzonspor yönetimi, düzenli ödemeler konusunda da titiz davranarak kulübün itibarını artırmayı hedefliyor. Yönetimin şu ana kadar futbolcu ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirdiği, geçmişe dayalı futbolcu alacağının kalmadığı bildirildi, bundan sonra da böyle devam edeceği dile getirildi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir kuruş bile borç yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.