Bakan’a hediye

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Gümrükçüoğlu, "Sayın Bakanımız şehrimize göstermiş olduğunuz hassasiyet bizleri çok mutlu ediyor" dedi ve Eroğlu'na Trabzonspor'u simgeleyen kravat ve Osmanlı tuğrası hediye etti.