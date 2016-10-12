Bakan’a hediye
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Gümrükçüoğlu, "Sayın Bakanımız şehrimize göstermiş olduğunuz hassasiyet bizleri çok mutlu ediyor" dedi ve Eroğlu'na Trabzonspor'u simgeleyen kravat ve Osmanlı tuğrası hediye etti.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Bakan’a hediye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.