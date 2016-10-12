Artık ailem ikinci planda
Başkan Muharrem Usta’nın, “Kaptanımız Onur ihtiyaç duyulan ağabeylik görevini yürütmeli” sözünden sonra Onur, “Artık ailem ikinci planda. Daha fazla sorumluluk alacağım” ifadesini kullandı
Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların geride kalması için yönetim ve teknik heyetten sonra kaptan Onur da devreye girdi. Başkan Muharrem Usta geçtiğimiz günlerde "Takımda bir ağabeylik eksikliği olduğu konuşuluyor. Kaptanımız Onur 10 yıldır burada. En tecrübeli oyuncularımızdan birisi ve takıma sahip çıkmalı. İhtiyaç duyulan ağabeylik görevini yürütmeli" demişti. Başkan Usta'nın bu açıklamasının ardından Fotomaç gazetesi, milli takımdan dönen kaptan Onur'a ulaştı. Usta'nın yaptığı açıklamanın kendisini onurlandırdığını ve sorumluluklarını hatırlattığını dile getiren Onur, şöyle konuştu: "Bugüne kadar da sorumluluk alarak kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyorduk. Şimdi ise tüm mesaimizi, diğer tecrübeli arkadaşlarla takımımıza harcayacağız. Artık ailemiz ikinci planda. Ayağa kalkma zamanı geldi." Onur, kötü sonuçların geride kalacağına olan inancının da tam olduğunu belirterek, "Bunu sırf laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten arkadaşlığın üst seviyede olduğu bir takımız. Birkaç galibiyete ihtiyaç duyuyoruz. Bunu başarırsak gerçek gücümüz ortaya çıkacak. Ben kaptan olarak taraftarlarımızdan bize destek vermelerini ve Akhisar maçıyla başlayacak süreçte yanımızda olmalarını istiyorum" ifadesini kullandı.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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