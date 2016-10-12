 Anlamlı davranış – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Anlamlı davranış

    Anlamlı davranış
    Akyazı Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, 'nin dört bir tarafında bulunan bordo-mavi renklere aşık 61 engelli taraftarı, Akhisar maçına davet ettiklerini söyledi. Saral, "61 engelli kardeşimizi Avni Aker Stadyumu'nda oynanacak olan maça davet ettik. Amacımız ülkenin dört bir tarafında bulunan bordo-mavili renklere aşık engelli kardeşlerimizi bir araya getirerek, Trabzonspor'un sosyal etkinliklerine destek vermek ve engelli kardeşlerimize biraz olsun moral vermek. Diğer taraftarlarımızı da davet ediyoruz" dedi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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