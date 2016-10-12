10 yıldızdan 8'i formayı kaptı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada 4 mağlubiyet ve iki galibiyet elde eden Trabzonspor, taraftarlarının bu sezon beklediği performansı sergileyemedi. Ancak bordo mavi takımda milli takımlara giden 10 futbolcudan 8'i milli takımlarında oynadı.

Bordo mavili takımda kaleci Onur, Okay milli takıma, Abdulkadir U19 milli takımına, Esteban Kosta Rika milli takımına, Durica Slovakya milli takımına, Akakpo Togo milli takımına, Bero Slovakya U21 takımına, Onazi Nijerya milli takımına, Ramil Azerbaycan milli takımına, Suk'da Güney Kore milli takımlarına çağrıldı. Trabzonspor'un 10 futbolcusundan sadece Okay ile Onur, Türkiye A milli takımında oynama şansı bulamadı.

ORTA SAHADA BÜYÜK REKABET

Trabzonspor'da sakat oyuncuların iyileşmesiyle birlikte hemen her bölgede rekabet yaşanmaya başladı. Bordo mavili takımda en büyük rekabet, orta sahada oluyor. Mehmet Ekici, Aytaç ve Okay formasını korumak için mücadele ederken, bir süredir yedek kalan Onazi de tekrar formasını geri almak istiyor. Bero ile Castillo, Yusuf Erdoğan ile Muhammet Demir arasında da rekabet yaşanıyor. İlk 6 haftada kadroya giremeyen genç oyuncular Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür de kadroda kendilerine yer bulmayı hedefliyor.

YÖNETİMDEN TARAFTARA DAVET

Geçmiş sezondan kalan saha kapatma ve tribün cezalarını tamamlayan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor maçıyla taraftarlarıyla buluşacak. Spor Toto Süper Lig'in 1 ve 3'üncü haftasında oynanan Kasımpaşa ile Osmanlıspor maçlarını seyircisiz oynayan, 5'inci haftadaki Atiker Konyaspor maçına ise tribün cezası nedeniyle birçok taraftarından yoksun çıkan bordo mavililer, geçmiş dönemden kalan cezalarının tamamlanmasının ardından bu sezon ilk kez tarafarlarının önünde oynayacak. Cezaların sona ermesiyle tribünlerin dolmasını bekleyen Trabzonspor yönetimi de Akhisar Belediyespor maçı için taraftarların9a çağrı yaparak müsabakaya çağırdı.