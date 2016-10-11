Yeniden Serdar
Trabzonspor yönetimi, ismi hemen her transfer döneminde bordo-mavili kulüple anılan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Serdar Taşçı’yı renklerine bağlamak için yeniden harekete geçti.
Bordo-mavili takımda transfer komitesi, Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda devre arasında kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Sezon başında yapılan transferlerin yanı sıra devre arasında takıma tecrübesi ile katkı yapacak ve direkt oynayabilecek isimlerin alınmasına özen gösterilecek. Ancak UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle kadronun şişmemesi adına devre arasında bazı oyuncular da takımdan gönderilecek. Trabzonspor'un transfer gündemine giren ilk isim ise Spartak Moskova'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Serdar Taşçı oldu. Her dönem ismi gündeme gelen hatta sezon başında alınması için uğraş verilen oyuncudan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmişti.
AİLESİ TRABZONSPORLU
Bu kez Serdar'ın da bordomavili formayı giymeyi çok istediği ve sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle kulübünden gerekli tüm kolaylıkların yapılmasını talep edeceği öğrenildi. Ailesi de Trabzonsporlu olan Serdar, daha önceki açıklamalarında "Bordo-mavili formayı giymek istiyorum. Ama kulübümle anlaşılması gerekir" demişti.
OĞLUMU ALIN
29 yaşındaki stoper Serdar'ın babası Nihat Taşçı, yaz transfer döneminde Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'dan oğlunu almasını istedi. Nihat Taşçı, oğluyla birlikte Ramazan Bayramı'nda Artvin'de olacağını, görüşmek isterse oğlunu Trabzon'a getirebileceğini söylemişti. Serdar'da sorun çıkmamış ama Rusya temsilcisi fiyatta indirim yapmayınca bu transfer gerçekleşmemişti.
Yunus Emre SEL
AİLESİ TRABZONSPORLU
Bu kez Serdar'ın da bordomavili formayı giymeyi çok istediği ve sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle kulübünden gerekli tüm kolaylıkların yapılmasını talep edeceği öğrenildi. Ailesi de Trabzonsporlu olan Serdar, daha önceki açıklamalarında "Bordo-mavili formayı giymek istiyorum. Ama kulübümle anlaşılması gerekir" demişti.
OĞLUMU ALIN
29 yaşındaki stoper Serdar'ın babası Nihat Taşçı, yaz transfer döneminde Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'dan oğlunu almasını istedi. Nihat Taşçı, oğluyla birlikte Ramazan Bayramı'nda Artvin'de olacağını, görüşmek isterse oğlunu Trabzon'a getirebileceğini söylemişti. Serdar'da sorun çıkmamış ama Rusya temsilcisi fiyatta indirim yapmayınca bu transfer gerçekleşmemişti.
Yunus Emre SEL
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Yeniden Serdar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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