Trabzonspor’da forma savaşı
Hafta sona sahasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçıyla, Spor Toto Süper Lig'e yeni bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor’da, futbolcular Teknik Direktör Ersun Yanal’dan formayı alabilmek için kıyasıya mücadele ederken, motivasyonu ise taraftar yapacak.
Motivasyonu taraftar yapacak
Yapılan antrenmanların maç havasında geçmesine rağmen, bunu sahaya yansıtamamanın sıkıntısını yaşayan Karadeniz ekibinde bordo-mavili yönetim ve Teknik Direktör Ersun Yanal takımı taraftarla motive etmeyi planlıyor. Bu yönde hazırlıklarını yapan Karadeniz ekibi, taraftar gruplarıyla birlikte organizasyon yaparak Hüseyin Avni Aker'in tribünlerini doldurarak takıma yeni katılan ve stadyumun gerçek ambiyansını görmeyen futbolcuların motivasyonunu artırmayı planlıyor. Bordo-mavili kulüp sponsorlar aracılığıyla taraftarların Passolig kartlarını ve kombinelerini sağlayarak tribüne çekecek. Muhteşem bir atmosfer altında taraftarıyla ilk kez buluşacak olan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor karşısında alacağı galibiyetle yeni bir dönemin başlangıcının temellerini atmayı planlıyor.
Casttilo'ya özel ilgi
Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada forma şansı verilmeyen Castillo'nun milli arayı iyi değerlendirdiği belirtildi. Kendini çok fazla gösteremeyen oyuncuyla Ersun Yanal'ın özel bir görüşme yaparken, formasını geri almak isteyen oyuncunun, taraftarla buluşacakları Akhisar Belediyespor maçında büyük bir aksilik olmazsa ilk 11'de şans bulması bekleniyor.
Hedef seri galibiyetler
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, camianın güvenini ve desteğini almak için seri galibiyetler almak zorunda olduklarını futbolcularıyla paylaştığı öğrenildi. Hem takım olma adına hem de zorlu süreci olumlu geçirme adına Akhisar Belediyespor galibiyetinin önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, her maçın kendileri için önemli olduğunu artık bu sıkıntılı günlerden çıkmaları gerektiğini belirtti.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 11:58
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Toplam 3
Yorum
ged 61 ersun yanal ın bir an önce kafasını toplayıp bu oyun sisteminden vede bu şaşkınlıktan kurtulması gerekiyor..ve bu hucum sistemi ile bu takımın gol atması ve galip gelmesi ancak tesadüflerle olur..boş yere yeni takım olmuşuz ve sabır gerektiriyor masallarıyle kendimizi kandırmıyalım...
- Trabzonspor'a transfer müjdesi
Toplam 2
Yorum
ged 61 sayın aydın boş yere uğraşıp masraf yapmayın nasılsa ersun yanal yeni transferleri oynatmıyor...
- Masaya dahi gelemez!
Toplam 2
Yorum
bunlar konusulmalı evet biraz muhalefet iyi olur ama artık herşey bi açıklansın yaa gizli kapaklı işler olmasın
Trabzonspor’da forma savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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