 Trabzonspor’da forma savaşı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    ’da forma savaşı

    Trabzonspor’da forma savaşı

    Hafta sona sahasında oynayacağı maçıyla, Toto Süper Lig'e yeni bir başlangıç yapmak isteyen ’da, futbolcular Teknik Direktör Ersun Yanal’dan formayı alabilmek için kıyasıya mücadele ederken, motivasyonu ise taraftar yapacak.

    Toto Süper Lig'de son 6 maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan , sahasında ağırlayacağı karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Lige verilen milli ara sonrası bu hafta tam kadro çalışmalarını sürdürecek olan Karadeniz ekibinde futbolcular hırs küpü. Alınan kötü saha sonuçları sonrası eleştirilerin odağından olan Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcular, bu sezon cezasız ilk maçını oynayacağı Akhisar Belediyespor mücadelesinde taraftarıyla buluşarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

    Motivasyonu taraftar yapacak
    Yapılan antrenmanların maç havasında geçmesine rağmen, bunu sahaya yansıtamamanın sıkıntısını yaşayan Karadeniz ekibinde bordo-mavili yönetim ve Teknik Direktör Ersun Yanal takımı taraftarla motive etmeyi planlıyor. Bu yönde hazırlıklarını yapan Karadeniz ekibi, taraftar gruplarıyla birlikte organizasyon yaparak Hüseyin Avni Aker'in tribünlerini doldurarak takıma yeni katılan ve stadyumun gerçek ambiyansını görmeyen futbolcuların motivasyonunu artırmayı planlıyor. Bordo-mavili kulüp sponsorlar aracılığıyla taraftarların Passolig kartlarını ve kombinelerini sağlayarak tribüne çekecek. Muhteşem bir atmosfer altında taraftarıyla ilk kez buluşacak olan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor karşısında alacağı galibiyetle yeni bir dönemin başlangıcının temellerini atmayı planlıyor.

    Casttilo'ya özel ilgi
    Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada forma şansı verilmeyen Castillo'nun milli arayı iyi değerlendirdiği belirtildi. Kendini çok fazla gösteremeyen oyuncuyla Ersun Yanal'ın özel bir görüşme yaparken, formasını geri almak isteyen oyuncunun, taraftarla buluşacakları Akhisar Belediyespor maçında büyük bir aksilik olmazsa ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

    Hedef seri galibiyetler
    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, camianın güvenini ve desteğini almak için seri galibiyetler almak zorunda olduklarını futbolcularıyla paylaştığı öğrenildi. Hem takım olma adına hem de zorlu süreci olumlu geçirme adına Akhisar Belediyespor galibiyetinin önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, her maçın kendileri için önemli olduğunu artık bu sıkıntılı günlerden çıkmaları gerektiğini belirtti.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:58
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