Trabzonspor'a transfer müjdesi

"İLK SONUÇLARA BAKMAK DOĞRU DEĞİL"

Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, ligin ilk 6 haftasından alınan sonuçlara göre takım hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Açıklamalarda bulunan Nevzat Aydın, bireysel olarak değil takım performansının değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken şöyle konuştu:



"Takım sahada kırılgan bir görüntü sergiliyor. İlk golü yiyene kadar oyunu domine eden, bol pozisyon bulan, ama ilk golü yedikten sonra kolay dağılan bir takım görüntüsündeyiz. Bu da takım olmakla alakalı bir şey. Takım olmayı başardıkça hem yeni transferlerin, hem de diğer oyuncuların performansları daha yukarıya çıkacaktır."



"YIKMAK KOLAY"

Öncelikle takım olmaları gerektiğine dikkat çeken Nevat Aydın, bu noktada bazı eksiklikleri oldtuğunu anlatırken şunları söyledi:

"İnşallah bu hafta ve önümüzdeki haftalarda toparlayacağız. İlk 6 haftaya bakarak hem takım hakkında yorum yapmak, hem de bu sene ligde nerede olacağını söylemek için çok erken. Yıkmak kolay. Transferlere, teknik direktör Ersun Yanal'a, yönetime laf etmek işin kolay kısmı. Trabzonspor'un bu yıkım süreçlerinden ne kadar kötü bir şekilde etkilendiğini defalarca gördük. Umarım defalarca gördüğümüz hataları hem taraftar, hem yönetim, hem de futbolcular olarak tekrarlamamalıyız."



"ŞİMDİKİ İHTİYAÇ DUYULAN YERLER FARKLI"

Trabzonspor'un kötü bir dönemden geçtiğini dile getiren Nevzat Aydın, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken de şu bilgileri verdi:



"Trabzonspor çok kötü bir dönemden çıktı. Ekonomik, itibar ve daha birçok anlamda Trabzonspor'un şu anda ne kadar iyi yönetildiği yönünde herhalde herkes hemfikirdir. Saha içinde de istenilen sonuçlar gelecek. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha yukarılara doğru çıkacağız. Devre arası transferler olacak. Bunu da transfer dönemi yaklaştığında daha net ortaya koyacağız. Sezon başında bizim eksik olduğunu düşündüğümüz bölgelerle şu anda ihtiyaç gördüğümüz bölgeler aynı değil. Bundan 10 hafta sonra büyük ihtimalle Ersun hocamızın da daha farklı düşünceleri olacak."



ÖDEMELER TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Mali anlamda kulübü düzene oturtmaya çalışan Trabzonspor yönetimi, düzenli ödemeler konusunda da titiz davranarak bu konuda kulübün itibarını artırmayı hedefliyor. Bordo mavili yönetimin şu ana kadar futbolcu ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirdiği, geçmişe dayalı futbolcu alacağının kalmadığı bildirildi. Ayrıca yönetimin, düzenli ödemeler konusunda bundan sonraki süreçte de titiz davranacağı belirtildi.