 Taraftara çağrı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Taraftara çağrı

    Taraftara çağrı

    Bordo-mavili yönetim, Akhisar Bld. maçına yönelik “Dolu tribünler önünde oynayacağımız karşılaşma bizim için yeni bir sayfa anlamına gelecek” dedi

    yönetim kurulu, hafta sonunda oynanacak olan Akhisar Belediyespor maçı öncesi bordo-mavili taraftarlara stadı tamamen doldurmaları için çağrıda bulundu. Geçtiğimiz sezon kalan seyircisiz cezalarının tamamen sona ermesinin ardından ilk kez tüm taraftarların izleyebileceği maçta Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun tamamen dolması amaçlanıyor. Yönetimden taraftarlara yönelik çağrıda, "Kötü gün dostu olan taraftarlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu kritik süreci atlatmamızda coşkusuna ve heyecanına ihtiyaç duyduğumuz taraftarlarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Dolu tribünler önünde oynayacağımız karşılaşma bizim için yeni bir sayfa anlamına gelecektir" ifadelerine yer verildi. Yönetimin çağrısının ardından bilet satışlarının artması bekleniyor. Taraftar gruplarının da bilet satışı için devreye girmesi, çağrı yapması gündeme geldi.

    ESKİ GÜNLERİN HATIRINA AVNİ AKER'E GELİN
    Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, lige istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarını ancak sahalarında oynadıkları 3 karşılaşmanın 2'sinden galip ayrıldıklarını belirtti. Çubukçu, sahalarında tarihi başarılar elde ettiklerini, birçok unutulmaz anılar, sevinçler yaşadıklarını dile getirerek, "Güzel günlerimizin hatırına Avni Aker'e dolu tribünlerle veda edelim. Avni Aker Stadı da güzel bir vedayı fazlasıyla hak ediyor" dedi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:43
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