 Eski takımlarına rakipler – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Eski takımlarına rakipler

    Eski takımlarına rakipler
    Fırtına'da iki isim eski takımı Akhisar'a rakip olacak. Akhisar'da sergiledikleri performansla A Milli Takım'a kadar yükseldikten sonra Trabzon'a transfer olan Güray Vural ve Uğur Demirok, bu kez Akhisar Belediye'ye karşı mücadele edecek. Trabzonspor ile Akhisar'ın maçı pazar günü.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:45
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