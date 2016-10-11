Eski takımlarına rakipler

Fırtına'da iki isim eski takımı Akhisar'a rakip olacak. Akhisar'da sergiledikleri performansla A Milli Takım'a kadar yükseldikten sonra Trabzon'a transfer olan Güray Vural ve Uğur Demirok, bu kez Akhisar Belediye'ye karşı mücadele edecek. Trabzonspor ile Akhisar'ın maçı pazar günü.