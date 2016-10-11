Eski takımlarına rakipler
Fırtına'da iki isim eski takımı Akhisar'a rakip olacak. Akhisar'da sergiledikleri performansla A Milli Takım'a kadar yükseldikten sonra Trabzon'a transfer olan Güray Vural ve Uğur Demirok, bu kez Akhisar Belediye'ye karşı mücadele edecek. Trabzonspor ile Akhisar'ın maçı pazar günü.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Eski takımlarına rakipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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