 Avni Aker'de gol arayacaklar – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Avni Aker'de gol arayacaklar

    Avni Aker'de gol arayacaklar

    Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada rakip fileleri havalandıramayan 'un forvet oyuncuları, 16 Ekim Pazar günü sahalarında yapacakları maçında bu sezonki ilk gollerini atmak için mücadele edecek.

    Sezon başında Portekiz'in Kulübünden transfer edilen ve ilk 6 haftada en fazla forma giyen forvet oyuncusu olan Güney Koreli Hyun Jun Suk, 6 maçta 410 dakika sahada kalmasına karşın rakip fileleri havalandıramadı. Suk, karşısında forma giymesi halinde bordo-mavili takımda ilk golünü atmaya çalışacak.

    Son olarak geride kalan sezon ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta 2 gol kaydeden, bu sezon ise oynadığı 5 maçta 351 dakikaya gol sığdıramayan Muhammet Demir de görev alması durumunda gol suskunluğunu bozmak için çaba sarf edecek.

    Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, ilk 6 haftada sadece bir kez görev yapıp mücadele ettiği 26 dakikada gol sevinci yaşayamadı. Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde görev almadı.

    Karadeniz ekibinin ilk 6 haftada attığı 3 golün 2'si Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, 1 gol de Yusuf Erdoğan'dan gelmişti.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:23
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