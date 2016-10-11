Avni Aker'de gol arayacaklar
Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada rakip fileleri havalandıramayan Trabzonspor'un forvet oyuncuları, 16 Ekim Pazar günü sahalarında yapacakları Akhisar Belediyespor maçında bu sezonki ilk gollerini atmak için mücadele edecek.
Son olarak geride kalan sezon ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta 2 gol kaydeden, bu sezon ise oynadığı 5 maçta 351 dakikaya gol sığdıramayan Muhammet Demir de görev alması durumunda gol suskunluğunu bozmak için çaba sarf edecek.
Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, ilk 6 haftada sadece bir kez görev yapıp mücadele ettiği 26 dakikada gol sevinci yaşayamadı. Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde görev almadı.
Karadeniz ekibinin ilk 6 haftada attığı 3 golün 2'si Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, 1 gol de Yusuf Erdoğan'dan gelmişti.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 14:23
- Milli aralar dert değil
Toplam 1
Yorum
karakartal Milli ara tam tersi Beşiktaşa yarıyor.Sakatlar düzeliyor.
- Sadettin Saran 8 yıl süren davayı kazandı
Toplam 20
Yorum
Engin Fatih milli tkm aziz fenei somuruyor
- Messi'nin aklı Arjantin'de
Toplam 1
Yorum
:) ADAMLARIN ALDIĞI PARALARA BAK BİRDE TÜRKİYE DEKİ ASKERİ ÜCRETLE GEÇİNMEYE CALIŞAN İNSANALAR NASIL BİR UÇURUM BUU
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