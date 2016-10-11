Avni Aker'de gol arayacaklar

Sezon başında Portekiz'in Porto Kulübünden transfer edilen ve ilk 6 haftada en fazla forma giyen forvet oyuncusu olan Güney Koreli Hyun Jun Suk, 6 maçta 410 dakika sahada kalmasına karşın rakip fileleri havalandıramadı. Suk, Akhisar Belediyespor karşısında forma giymesi halinde bordo-mavili takımda ilk golünü atmaya çalışacak.

Son olarak geride kalan sezon ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta 2 gol kaydeden, bu sezon ise oynadığı 5 maçta 351 dakikaya gol sığdıramayan Muhammet Demir de görev alması durumunda gol suskunluğunu bozmak için çaba sarf edecek.

Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, ilk 6 haftada sadece bir kez görev yapıp mücadele ettiği 26 dakikada gol sevinci yaşayamadı. Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde görev almadı.

Karadeniz ekibinin ilk 6 haftada attığı 3 golün 2'si Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, 1 gol de Yusuf Erdoğan'dan gelmişti.