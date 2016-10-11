 5 haftada iki derbi oynayacak – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    5 haftada iki derbi oynayacak

    5 haftada iki derbi oynayacak
    Ligin ilk 6. haftasında oynadığı maçlarda 4 yenilgi alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan , Akhisar galibiyetiyle yeni bir dönemin başlangıcının temellerini atmak istiyor. Fırtına, önündeki ilk 5. haftada sırasıyla Akhisar, , Çaykur Rizespor, ve ile karşılaşacak.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:41
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