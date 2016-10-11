5 haftada iki derbi oynayacak
Ligin ilk 6. haftasında oynadığı maçlarda 4 yenilgi alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Trabzonspor, Akhisar galibiyetiyle yeni bir dönemin başlangıcının temellerini atmak istiyor. Fırtına, önündeki ilk 5. haftada sırasıyla Akhisar, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor ile karşılaşacak.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
5 haftada iki derbi oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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