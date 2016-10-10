Yanal'dan kadroda değişiklik
Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal’ın Akhisar Belediyespor maçında kadroda önemli değişiklik yapacağı, Kardemir Karabükspor maçını farklı kaybeden takımında yeniden ilk haftadaki kadroya dönüş yapabileceği öğrenildi.
Ersun Yanal'ın sakatlıkları geçen Güray ve Uğur Demirok'la yabancı oyuncular Castillo ve Onazi'ye yeniden forma verebileceği ifade edildi. Lige verilen milli arada Ersun Yanal'ın ilk 6 haftada oynanan maçları tekrar tekrar izlediği, yardımcıları ile yaptığı analizler sonucunda maçlarda formsuz gözüken oyuncuları dinlendirme kararı aldığı bildirildi. Ersun Yanal, milli takımlardan dönen oyuncuların da çalışmalara katılmasının ardından kadrodaki revizyon hareketini başlatabileceği dile getirildi.
15 GÜNLÜK ARADA 5 GÜN İZİN
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'e verilen 15 günlük milli aranın 5 gününü izinli olarak geçirecek. 1 Ekim'de oynadığı Kardemir Karabükspor maçının ardından 3 gün izin yapan bordo mavili takıma pazar günü yapılan antrenmanın bitiminde an 2 gün daha izin verildi.
Salı günü saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan Trabzonspor, milli takım kamplarında bulunan oyuncuların da katılımıyla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
ALTYAPIDA FARKLI SONUÇLAR
Bu arada Trabzonspor'unn altyapı takımları başarılı sonuçlarıyla dikkati çekiyor. Coca Cola Gelişim Ligi 5'inci haftasında 5 ayrı kategoride Giresunspor'la karşılaşan bordo mavililerde U19 takımı 2-0, U17 takımı 4-3, U16 takımı 6-0, U15 takımı 2-0 ve U14 takımı 15-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, 5 maçta toplamda 29 gol kaydederken kalesinde sadece 3 gol gördü.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:13
- ‘Efendi’den müthiş satış
Toplam 5
Yorum
HHC.1903 Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne ?
- Cenk etkisizdi
Toplam 11
Yorum
KaRaKaRTaL6775 Arkadaş sanki dersin milli takım uçtu da cenk etkisizdi haber yaparken biraz tarafsız olun. bir Beşiktaşlı olarak Caner de dahil bütün takıma etkisiz ve tutuk oynadıkları için 90 dakika sövdüm. sizde çıkmışsınız ayağına 1 tane pas gönderilmeyen Cenk e etkisiz diye haber yapıyorsunuz bu mu habercilik anlayışınız.
- Terim maç sonu konuştu
Toplam 20
Yorum
........ KREDİN AZALMADI BİTTİ FATİH HOCA BİTTİ. ADAM ÜÇ MAÇTA 7--8 PUANA ERİŞMİŞ SEN DAHA ÇOK MAÇ VAR DİYORSAN HEMEN İSTİFANI VER BIRAKIP GİT. BU ANLAYIŞ ANLAYIŞ OLAMAZ FATİH HOCA OLAMAZ..
Yanal'dan kadroda değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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