Yanal'dan kadroda değişiklik

Ersun Yanal'ın sakatlıkları geçen Güray ve Uğur Demirok'la yabancı oyuncular Castillo ve Onazi'ye yeniden forma verebileceği ifade edildi. Lige verilen milli arada Ersun Yanal'ın ilk 6 haftada oynanan maçları tekrar tekrar izlediği, yardımcıları ile yaptığı analizler sonucunda maçlarda formsuz gözüken oyuncuları dinlendirme kararı aldığı bildirildi. Ersun Yanal, milli takımlardan dönen oyuncuların da çalışmalara katılmasının ardından kadrodaki revizyon hareketini başlatabileceği dile getirildi.

15 GÜNLÜK ARADA 5 GÜN İZİN

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'e verilen 15 günlük milli aranın 5 gününü izinli olarak geçirecek. 1 Ekim'de oynadığı Kardemir Karabükspor maçının ardından 3 gün izin yapan bordo mavili takıma pazar günü yapılan antrenmanın bitiminde an 2 gün daha izin verildi.

Salı günü saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan Trabzonspor, milli takım kamplarında bulunan oyuncuların da katılımıyla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

ALTYAPIDA FARKLI SONUÇLAR

Bu arada Trabzonspor'unn altyapı takımları başarılı sonuçlarıyla dikkati çekiyor. Coca Cola Gelişim Ligi 5'inci haftasında 5 ayrı kategoride Giresunspor'la karşılaşan bordo mavililerde U19 takımı 2-0, U17 takımı 4-3, U16 takımı 6-0, U15 takımı 2-0 ve U14 takımı 15-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, 5 maçta toplamda 29 gol kaydederken kalesinde sadece 3 gol gördü.