Trabzonspor'da Onur tartışması
Avrupa'nın en çok gol yiyen kalecileri arasına giren Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak, en değerli kaleciler arasında 51. sıraya gerilerken takım içindeki pozisyonu tartışma konusu oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 galibiyet alarak attığı 3 gole karşılık kalesinde 10 gol gören bordo-mavililerde kale sallanmaya başladı. Avrupa'nın en çok gol yiyen kalecileri arasına giren Karadeniz ekibinin kaptanı Onur'un 2014 yılında piyasa değeri 12 milyon Euro'yu bulurken, yeni sezonda değeri 6 milyon 750 Euro'ya gerileyerek en değerli kaleciler sıralamasında 51. sıraya geriledi. Bir dönem Avrupa piyasasının en pahalı kalecileri arasında yer alan Onur Recep Kıvrak, son iki sezonda yaşadığı performans düşüklüğü ve takımın aldığı sportif sonuçların ardından piyasa değerinde büyük bir düşüş yaşadı.
Saha sonuçları Onur'u tekrar gündeme taşıdı
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve arzuladığı performansı takımın içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle gösteremeyen Onur, bu sezona farklı hazırlanmasına rağmen alınan saha sonuçlarının ardından tekrar gündeme gelen isim oldu. Yenilen goller sonrası takım arkadaşlarına verdiği tepki nedeniyle zaman zaman taraftarların eleştirisini alan Onur'un, takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle yükü ağırlaştı.
2008'den beri Trabzonspor'da
Trabzonspor'da 8 sezondur görev yapan kaptan Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımın en tecrübeli ve en uzun süredir takımda bulunan oyuncusu. Görev alan yönetimlerin zaman zaman büyük sorumluluklar verdiği Onur, kalecilikten ve takım kaptanlığından öte farklı pozisyonlarda ön plana çıkması nedeniyle büyük bir sorumluluk altına girdiği dönemlerde yönetimlerle ters düşmesiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon görevde bulunan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Sportif Direktör Süleyman Hurma ve Teknik Direktör Shota Arveladze ile ters düşen oyuncu kadro dışı bırakılmıştı.
Muharrem Usta da Onur'a dikkat çekti
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın, "Onur daha çok sorumluluk almalı" sözlerinin ardından gözler takım kaptanına çevrildi. Usta, "Bizim içeride derlemeye, toparlamaya ihtiyacımız var. Üçgenin bir ayağı kaptan Onur, hepiniz kadar Trabzonsporlu, uzun yıllardır burada. Takım içerisinde en tecrübelimiz. Konuştuğumuz konulara kaptanımız sahip çıkmalı" diyerek 28 yaşındaki oyuncunun takım üzerindeki etkisinde bahsetti.
Saha sonuçları Onur'u tekrar gündeme taşıdı
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve arzuladığı performansı takımın içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle gösteremeyen Onur, bu sezona farklı hazırlanmasına rağmen alınan saha sonuçlarının ardından tekrar gündeme gelen isim oldu. Yenilen goller sonrası takım arkadaşlarına verdiği tepki nedeniyle zaman zaman taraftarların eleştirisini alan Onur'un, takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle yükü ağırlaştı.
2008'den beri Trabzonspor'da
Trabzonspor'da 8 sezondur görev yapan kaptan Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımın en tecrübeli ve en uzun süredir takımda bulunan oyuncusu. Görev alan yönetimlerin zaman zaman büyük sorumluluklar verdiği Onur, kalecilikten ve takım kaptanlığından öte farklı pozisyonlarda ön plana çıkması nedeniyle büyük bir sorumluluk altına girdiği dönemlerde yönetimlerle ters düşmesiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon görevde bulunan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Sportif Direktör Süleyman Hurma ve Teknik Direktör Shota Arveladze ile ters düşen oyuncu kadro dışı bırakılmıştı.
Muharrem Usta da Onur'a dikkat çekti
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın, "Onur daha çok sorumluluk almalı" sözlerinin ardından gözler takım kaptanına çevrildi. Usta, "Bizim içeride derlemeye, toparlamaya ihtiyacımız var. Üçgenin bir ayağı kaptan Onur, hepiniz kadar Trabzonsporlu, uzun yıllardır burada. Takım içerisinde en tecrübelimiz. Konuştuğumuz konulara kaptanımız sahip çıkmalı" diyerek 28 yaşındaki oyuncunun takım üzerindeki etkisinde bahsetti.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buz dağına çarptık!
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Tekin Bora Çağlar'ı neden oynatmaz Fatih terim anlamakta zorluk çekiyorum çocuk Rusya özel maçında hatasız oynadı ikide bir her maça saçma sapan kadro
- Buz dağına çarptık!
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Tekin bora Yenileceğimiz zaten Ukrayna maçından belli idi kimse koşmuyor pres yapmıyor pozisyon üretemiyoruz bu Ömer toprağı kim alıyor milli takıma
- Mecburi değişim
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UA ERENİN YERİNE POLDİ NE ALAKA.?
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