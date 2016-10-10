Trabzonspor'da izin günü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanın ardından teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara bugün için izin verdi. Bordo-mavili futbolcular, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Bu arada Trabzonspor altyapı takımları başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Coca-Cola Gelişim Ligi 5. haftasında 5 ayrı kategoride Giresunspor ile karşılaşan bordo-mavililerde 19 Yaş Altı Takımı 2-0, 17 Yaş Altı Takımı 4-3, 16 Yaş Altı Takımı 6-0, 15 Yaş Altı Takımı 2-0 ve 14 Yaş Altı Takımı 15-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda toplamda 29 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü.

Bordo-mavililer, 5 ayrı kategoride de liderliğini sürdürüyor.