 Trabzonspor'da izin günü – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    'da izin günü

    Trabzonspor'da izin günü

    Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü sahasında ile karşılaşacak 'da futbolcular, günü izinli geçiriyor.

    Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanın ardından teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara bugün için izin verdi. Bordo-mavili futbolcular, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

    Bu arada altyapı takımları başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Coca-Cola Gelişim Ligi 5. haftasında 5 ayrı kategoride ile karşılaşan bordo-mavililerde 19 Yaş Altı Takımı 2-0, 17 Yaş Altı Takımı 4-3, 16 Yaş Altı Takımı 6-0, 15 Yaş Altı Takımı 2-0 ve 14 Yaş Altı Takımı 15-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda toplamda 29 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü.

    Bordo-mavililer, 5 ayrı kategoride de liderliğini sürdürüyor.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:27
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