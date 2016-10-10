Trabzonspor'da izin günü
Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da futbolcular, günü izinli geçiriyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanın ardından teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara bugün için izin verdi. Bordo-mavili futbolcular, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.
Bu arada Trabzonspor altyapı takımları başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Coca-Cola Gelişim Ligi 5. haftasında 5 ayrı kategoride Giresunspor ile karşılaşan bordo-mavililerde 19 Yaş Altı Takımı 2-0, 17 Yaş Altı Takımı 4-3, 16 Yaş Altı Takımı 6-0, 15 Yaş Altı Takımı 2-0 ve 14 Yaş Altı Takımı 15-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda toplamda 29 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü.
Bordo-mavililer, 5 ayrı kategoride de liderliğini sürdürüyor.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:27
- Beşiktaş artık kaybetmiyor
Toplam 1
Yorum
gkhgny1907 napoli ile seri başlıyor.bu başlığı 1 ay sonra silmek zorunda kalacaksınıuz.itiraf edin bjk şuan şansa bala ilerliyor
- Riekerink arayışta
Toplam 3
Yorum
linnes bnce bu adama dikkat edilmeli ofansıf bir bek ve önündeki oynayan adamla uyumu yakalarsa çok rahat asist kralı olur adam iyi okuyo oyunu ve akıllı oynuyo ama sinan yüzünden yediler adamı
- Saray’ın altın 'Kapı'sı
Toplam 12
Yorum
austin daha oynamsına çoook var her yıl 2 direktör değiştiren ülkenin tkmı olduğumuzdan zoor böyle hikayeler..
Trabzonspor'da izin günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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