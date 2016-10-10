Onur’a özel görev
Başkan Usta, kaptandan saha dışında da oyuncularla ilgilenerek takım olgusunun güçlendirilmesini isteyecek.
Fırtına'da takımdaşlık olgusunun artırılması için harekete geçildi. Başkan Muharrem Usta, bu amaçla kaptan Onur Kıvrak ile bir araya gelecek. Usta'nın Onur'dan takım arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmesini isteyeceği, sadece saha içerisinde değil, saha dışında da takımı motive etmesini talep edeceği öğrenildi. Onur'un da Usta'nın bu görüşüne olumlu yaklaştığı, "Üzerime düşeni yapmaya hazırım. Bu dönemi elbirliğiyle atlatacağız" görüşünü paylaştığı ifade edildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Onur’a özel görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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