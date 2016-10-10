 Onur’a özel görev – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Onur’a özel görev

    Onur’a özel görev

    Başkan Usta, kaptandan saha dışında da oyuncularla ilgilenerek takım olgusunun güçlendirilmesini isteyecek.

    Fırtına'da takımdaşlık olgusunun artırılması için harekete geçildi. Başkan Muharrem Usta, bu amaçla kaptan Onur Kıvrak ile bir araya gelecek. Usta'nın Onur'dan takım arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmesini isteyeceği, sadece saha içerisinde değil, saha dışında da takımı motive etmesini talep edeceği öğrenildi. Onur'un da Usta'nın bu görüşüne olumlu yaklaştığı, "Üzerime düşeni yapmaya hazırım. Bu dönemi elbirliğiyle atlatacağız" görüşünü paylaştığı ifade edildi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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