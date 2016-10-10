Banvente ve Flores’e gözaltı

Ara transfer için şimdiden arayışa başlayan bordo-mavili ekipte, Ersun Yanal'ın gözü Güney Amerika'da... Ekvador-Şili ve Peru-Arjantin maçlarını televizyondan izleyen Yanal'ın Peru'nun 10 numarası olan 22 yaşındaki Cristian Benavente ile forvet oyuncusu Edison Flores'i beğendiği öğrenildi. İki oyuncunun takibe alınması için scout ekibine talimat verildi.