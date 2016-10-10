 Banvente ve Flores’e gözaltı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Banvente ve Flores’e gözaltı

    Banvente ve Flores’e gözaltı
    Ara transfer için şimdiden arayışa başlayan bordo-mavili ekipte, Ersun Yanal'ın gözü Güney Amerika'da... Ekvador-Şili ve Peru-Arjantin maçlarını televizyondan izleyen Yanal'ın Peru'nun 10 numarası olan 22 yaşındaki Cristian Benavente ile forvet oyuncusu Edison Flores'i beğendiği öğrenildi. İki oyuncunun takibe alınması için scout ekibine talimat verildi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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