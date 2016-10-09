Yeni bir hayat
Muharrem Usta: ''Takımların hayat serüvenlerinde statlar önemli dönüm noktasıdır. Akyazı Stadı’nda yeni bir hayata başlayacağız. Burası yeni bir soluk olacak, nefes olacaktır. Akyazı geleceğimiz açısından çok önemli bir stat. Bu ayın sonuna kadar işler toparlanmış olur. Önümüzdeki ay maçlarımızı bu statta oynamaya başlayabiliriz.''
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, FOTOMAÇ ve A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Muhabirimiz Yunus Emre Sel'in sorularına içtenlikle cevap veren Usta, "Bu ayın sonuna kadar stat toparlanacak. Önümüzdeki ay maçlarımızı burada oynamaya başlarız. Takımların hayat serüvenlerinde statlar önemli dönüm noktasıdır. Burada yeni bir hayata başlayacağız. Burası yeni bir soluk olacak, nefes olacaktır. Ayağa kalkmamız için bir güç olacaktır. Geleceğimiz açısından önemli bir stat" ifadesini kullandı.
"TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM''
Başkan Muharrem Usta, 24 Kasım 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanken "Bu stat bizim Trabzon'a sözümüzdür. Tüm zorluklara rağmen sözümüzün arkasında durduk. Trabzonluların spora ve futbola aşklarını biliyoruz. Trabzon'a verdiğimiz sözü tutma konusunda hiçbir engeli tanımıyoruz" diyerek temelini attığı Akyazı Stadı'nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Usta, "Bize her konuda yardımcı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımız Süleyman Soylu ve Berat Albayrak kardeşime, gece gündüz çalışan TOKİ yetkililerine, burada ter döken işçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Camia olarak minnettarız" dedi.
25 BİN KOMBİNE SATMIŞ OLACAĞIZ
Akyazı'nın isim hakkı sponsorluğu için görüşmelerde sona yaklaştıklarını belirten Usta, şöyle devam etti: "Stadımızda 41 bin koltuk var. Kombine satışımız şu anda 10 bini geçti. 4 bin 500 amatör futbolcunun, 3 bin 500 üniversite öğrencisinin, 3 bin lise öğrencisinin, taraftar derneklerinin kombine ve passolig kartlarını biz vereceğiz. Ama bedava değil. Sponsorlarla anlaşma yaptık, paralarını onlardan alacağız. Yani stat açılışında 25 bin kombineli taraftarımız tribünde olacak. Avni Aker'in zemini bozuktu. Ciddi bir çalışma ile düzelttik. Akyazı açılana kadar Aker'de oynayacağız. Akhisar maçında tribünler dolmalı, yeni bir başlangıç yapalım."
ÖNEMLİ TRANSFERLERLE AYAĞA KALKARIZ
İlk 6 maçta 4 kez yenilmenin kendisini de hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Usta, "Bu sene kırılgan bir takım olacağını biliyorduk. Ama bu kadarını beklemiyorduk. Biz yeniden yapılanma süreci içindeyiz. Bu dediğimiz sahada 11'in becerebileceği bir şey değil. Taraftarının kötü gününde sahip çıkmadığı bir Trabzonspor'un başarılı olması hayaldir. Bu takıma destek vermemiz lazım. Derdimiz takım olamama. İskelet oluşturamadık. Bu sorun tek tek oyuncu sorunu değildir. Dünyanın en büyük starları koyarsanız kaybolur gider. Bunun bir dönüşü olacak. Devre arasında, sene sonunda büyük takviyelerle ayağa kalkacağız" diye konuştu.
BURADA SİHİRLİ KELİME 'İSTİKRAR'
Son yılların en düşük bütçesi ile kadro kurduklarını belirten Usta, şöyle devam etti: "Bu kötü günler her zaman olmayacak. Bitsin istiyoruz ama hep birlikte bu Trabzonspor'u bu hale getirdik birlikte kaldırmalıyız. Olabilecek en kısa sürede düzeleceğiz. Gol atma sorunumuz var. 'Bir golcü alınsa böyle olmazdı' deniyor. Bu iş bir tane golcü işi değil. İki tane kaliteli oyuncu monte etmek sorun değil. Cardozo bizdeydi ne oldu? İleriyi beslememiz lazım. Topyekun ayağa kalkmayı konuşuyoruz. Saha içinde takım olabilme olgusuna sorun yaşıyoruz, hadi oyuncu değişsin, hoca değişsin, yönetim değişinle sorun çözülmüyor. Sorunu istikrarla çözeriz."
HOCAMIZ KENDİNİ TRABZONSPOR'A ADAMIŞ
Hocamız Ersun Yanal, en az benim kadar, taraftar kadar bu takıma kendisini vermiş ve daha fazlası için çırpınmak durumunda ve öyle yaşıyor. Kendisini takıma adamış durumda. O nedenle 'acaba Ersun hoca motive değil mi, oyuncularla ilgili sorunu mu var' diye düşünülmesin. Biz çaprazlama ile test ediyoruz. Ersun hoca, 'Siz de irdeleyin oyuncuyla aramızda bir şey var mı? Sonucu etkileyen sonuçlar var mı kaptanımızla konuşun' diyor. Hoca takıma olağanüstü mesai harcıyor. Gerçekten takımın içinde cennet havası var. Bu sonuçlara yansımamış durumda. Paralarını zamanında ödüyoruz. Oyuncular toplanıyor ve aralarında konuşuyorlar. Onlar da mahcup durumdalar. Biz ekonomik olarak inanılmaz bir süreçten geçiyoruz. Sadece bu ay ödememiz 35 milyon lira. Sadece bu aydan bahsediyorum. Trabzonspor'un bu sezon ana para ödemesi 95 milyon lira.
ONUR'A BÜYÜK GÖREV
"Takımın atmama gibi sorunu var gol yedimi toparlanma sorunu var. Gol yendiğinde hoca takım içerisinde ağabeyler liderler takımı toparlayamazsa takım kenarda hocayı görmez. İçeride bizim aslında derlemeye toparlamaya ihtiyacımız var. Üçgenin bir ayağı kaptan Onur. Hepiniz kadar Trabzonsporlu, 10 yıldır burada. Takım içerisinde en tecrübelimiz. Şu anda konuştuğum konulara kaptanımız sahip çıkmalı. Bu ihtiyacı giderirken yine ağabey konumunda olanlar vardır. Ağabeylik ihtiyacı varsa onu dışarıdan çok kendi içerisinde yapması gerekiyor. Onur ve arkadaşlarının takıma sahip çıkmasına daha fazla ihtiyacımız var. Sportif direktör konusu gündemimize gelmedi hiçbir zaman. Böyle bir şey düşünmedik."
DERDİYOK İLE GÖRÜŞTÜK, OLMADI
Transfer dönemi içerisinde Galatasaray ile sözleşme imzalayan Eren Derdiyok ile görüştüğünü belirten Başkan Muharrem Usta, şu ifadeleri kullandı: "Transfer dönemi Eren Derdiyok ile de görüştüm ama İstanbul'dan bir teklif gelince oyuncunun fikri değişebiliyor. Böyle sorunları çok yaşadık. Devre arasında alacağımız oyuncunun takıma adapte olabilmesi lazım. Bundan sonra yapacağımız transferler nokta atışı olacaktır."
SCOUT EKİBİNİN SUÇU YOK
Usta, scout ekibinin eleştirilere maruz kalmasıyla ilgili olarak "Kimse suçu scout ekibine yüklemesin. Bir suç varsa bu hepimizin. 4 tane futbolcunun transferi için bizzat ben gittim. Alamadığımız bir sürü futbolcu oldu. Kulübümüzün önceden gelen ödemeler ile ilgili problemlerinden dolayı transferler olmadı. Onlar gerçekten çok iyi oyuncular tespit etti ama biz transferlerini yapamadık" dedi.
İLKLERİN STADI AKYAZI
1- Stadyumu çevreleyen membranlar kendi kendini temizleme özelliğine sahip.
2- Akıllı stadyum olan Akyazı, 2 bin 500 aracın yaptığı hava kirliliğini temizleyecek filtreleme sistemine sahip.
3- Akyazı Stadyumu'nda 2 adet 80 metrekarelik skorboard bulunuyor. Bu skorboardlar Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini de taşıyor.
4- Akyazı'da Türkiye'de ilk defa sahanın etrafını dönen led reklam panoları bulunuyor. Türkiye'deki diğer tüm statlarda diktörtgen reklam panoları mevcut.
5- Akyazı Stadyomu'nun yapımında toplam uzunluğu 125 kilometreyi bulan 3700 adet fore kazık kullanıldı.
6- Stadyum Türkiye'de ilk kez deniz doldurularak elde edilen alan üzerine yapıldı.
7- Akyazı'da toplam 6 bin ton çelik kullanıldı. Bu özelliğiyle dünyanın 5, Türkiye'nin ise en tek stadyumu.
8- Akyazı Stadyumu'nda, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ın stadyumunda bulunan zemin ısıtma ve soğutma sistemlerinin yanı sıra, havalandırma sistemi de bulunuyor.
9- Zeminin çimleri İtalya'dan özel olarak gelecek. Zeminde hem normal çim, hem de hibrit çim yer alacak.
ÖZEL RÖPORTAJ - YUNUS EMRE SEL
"TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM''
Başkan Muharrem Usta, 24 Kasım 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanken "Bu stat bizim Trabzon'a sözümüzdür. Tüm zorluklara rağmen sözümüzün arkasında durduk. Trabzonluların spora ve futbola aşklarını biliyoruz. Trabzon'a verdiğimiz sözü tutma konusunda hiçbir engeli tanımıyoruz" diyerek temelini attığı Akyazı Stadı'nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Usta, "Bize her konuda yardımcı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımız Süleyman Soylu ve Berat Albayrak kardeşime, gece gündüz çalışan TOKİ yetkililerine, burada ter döken işçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Camia olarak minnettarız" dedi.
25 BİN KOMBİNE SATMIŞ OLACAĞIZ
Akyazı'nın isim hakkı sponsorluğu için görüşmelerde sona yaklaştıklarını belirten Usta, şöyle devam etti: "Stadımızda 41 bin koltuk var. Kombine satışımız şu anda 10 bini geçti. 4 bin 500 amatör futbolcunun, 3 bin 500 üniversite öğrencisinin, 3 bin lise öğrencisinin, taraftar derneklerinin kombine ve passolig kartlarını biz vereceğiz. Ama bedava değil. Sponsorlarla anlaşma yaptık, paralarını onlardan alacağız. Yani stat açılışında 25 bin kombineli taraftarımız tribünde olacak. Avni Aker'in zemini bozuktu. Ciddi bir çalışma ile düzelttik. Akyazı açılana kadar Aker'de oynayacağız. Akhisar maçında tribünler dolmalı, yeni bir başlangıç yapalım."
ÖNEMLİ TRANSFERLERLE AYAĞA KALKARIZ
İlk 6 maçta 4 kez yenilmenin kendisini de hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Usta, "Bu sene kırılgan bir takım olacağını biliyorduk. Ama bu kadarını beklemiyorduk. Biz yeniden yapılanma süreci içindeyiz. Bu dediğimiz sahada 11'in becerebileceği bir şey değil. Taraftarının kötü gününde sahip çıkmadığı bir Trabzonspor'un başarılı olması hayaldir. Bu takıma destek vermemiz lazım. Derdimiz takım olamama. İskelet oluşturamadık. Bu sorun tek tek oyuncu sorunu değildir. Dünyanın en büyük starları koyarsanız kaybolur gider. Bunun bir dönüşü olacak. Devre arasında, sene sonunda büyük takviyelerle ayağa kalkacağız" diye konuştu.
BURADA SİHİRLİ KELİME 'İSTİKRAR'
Son yılların en düşük bütçesi ile kadro kurduklarını belirten Usta, şöyle devam etti: "Bu kötü günler her zaman olmayacak. Bitsin istiyoruz ama hep birlikte bu Trabzonspor'u bu hale getirdik birlikte kaldırmalıyız. Olabilecek en kısa sürede düzeleceğiz. Gol atma sorunumuz var. 'Bir golcü alınsa böyle olmazdı' deniyor. Bu iş bir tane golcü işi değil. İki tane kaliteli oyuncu monte etmek sorun değil. Cardozo bizdeydi ne oldu? İleriyi beslememiz lazım. Topyekun ayağa kalkmayı konuşuyoruz. Saha içinde takım olabilme olgusuna sorun yaşıyoruz, hadi oyuncu değişsin, hoca değişsin, yönetim değişinle sorun çözülmüyor. Sorunu istikrarla çözeriz."
HOCAMIZ KENDİNİ TRABZONSPOR'A ADAMIŞ
Hocamız Ersun Yanal, en az benim kadar, taraftar kadar bu takıma kendisini vermiş ve daha fazlası için çırpınmak durumunda ve öyle yaşıyor. Kendisini takıma adamış durumda. O nedenle 'acaba Ersun hoca motive değil mi, oyuncularla ilgili sorunu mu var' diye düşünülmesin. Biz çaprazlama ile test ediyoruz. Ersun hoca, 'Siz de irdeleyin oyuncuyla aramızda bir şey var mı? Sonucu etkileyen sonuçlar var mı kaptanımızla konuşun' diyor. Hoca takıma olağanüstü mesai harcıyor. Gerçekten takımın içinde cennet havası var. Bu sonuçlara yansımamış durumda. Paralarını zamanında ödüyoruz. Oyuncular toplanıyor ve aralarında konuşuyorlar. Onlar da mahcup durumdalar. Biz ekonomik olarak inanılmaz bir süreçten geçiyoruz. Sadece bu ay ödememiz 35 milyon lira. Sadece bu aydan bahsediyorum. Trabzonspor'un bu sezon ana para ödemesi 95 milyon lira.
ONUR'A BÜYÜK GÖREV
"Takımın atmama gibi sorunu var gol yedimi toparlanma sorunu var. Gol yendiğinde hoca takım içerisinde ağabeyler liderler takımı toparlayamazsa takım kenarda hocayı görmez. İçeride bizim aslında derlemeye toparlamaya ihtiyacımız var. Üçgenin bir ayağı kaptan Onur. Hepiniz kadar Trabzonsporlu, 10 yıldır burada. Takım içerisinde en tecrübelimiz. Şu anda konuştuğum konulara kaptanımız sahip çıkmalı. Bu ihtiyacı giderirken yine ağabey konumunda olanlar vardır. Ağabeylik ihtiyacı varsa onu dışarıdan çok kendi içerisinde yapması gerekiyor. Onur ve arkadaşlarının takıma sahip çıkmasına daha fazla ihtiyacımız var. Sportif direktör konusu gündemimize gelmedi hiçbir zaman. Böyle bir şey düşünmedik."
DERDİYOK İLE GÖRÜŞTÜK, OLMADI
Transfer dönemi içerisinde Galatasaray ile sözleşme imzalayan Eren Derdiyok ile görüştüğünü belirten Başkan Muharrem Usta, şu ifadeleri kullandı: "Transfer dönemi Eren Derdiyok ile de görüştüm ama İstanbul'dan bir teklif gelince oyuncunun fikri değişebiliyor. Böyle sorunları çok yaşadık. Devre arasında alacağımız oyuncunun takıma adapte olabilmesi lazım. Bundan sonra yapacağımız transferler nokta atışı olacaktır."
SCOUT EKİBİNİN SUÇU YOK
Usta, scout ekibinin eleştirilere maruz kalmasıyla ilgili olarak "Kimse suçu scout ekibine yüklemesin. Bir suç varsa bu hepimizin. 4 tane futbolcunun transferi için bizzat ben gittim. Alamadığımız bir sürü futbolcu oldu. Kulübümüzün önceden gelen ödemeler ile ilgili problemlerinden dolayı transferler olmadı. Onlar gerçekten çok iyi oyuncular tespit etti ama biz transferlerini yapamadık" dedi.
İLKLERİN STADI AKYAZI
1- Stadyumu çevreleyen membranlar kendi kendini temizleme özelliğine sahip.
2- Akıllı stadyum olan Akyazı, 2 bin 500 aracın yaptığı hava kirliliğini temizleyecek filtreleme sistemine sahip.
3- Akyazı Stadyumu'nda 2 adet 80 metrekarelik skorboard bulunuyor. Bu skorboardlar Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini de taşıyor.
4- Akyazı'da Türkiye'de ilk defa sahanın etrafını dönen led reklam panoları bulunuyor. Türkiye'deki diğer tüm statlarda diktörtgen reklam panoları mevcut.
5- Akyazı Stadyomu'nun yapımında toplam uzunluğu 125 kilometreyi bulan 3700 adet fore kazık kullanıldı.
6- Stadyum Türkiye'de ilk kez deniz doldurularak elde edilen alan üzerine yapıldı.
7- Akyazı'da toplam 6 bin ton çelik kullanıldı. Bu özelliğiyle dünyanın 5, Türkiye'nin ise en tek stadyumu.
8- Akyazı Stadyumu'nda, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ın stadyumunda bulunan zemin ısıtma ve soğutma sistemlerinin yanı sıra, havalandırma sistemi de bulunuyor.
9- Zeminin çimleri İtalya'dan özel olarak gelecek. Zeminde hem normal çim, hem de hibrit çim yer alacak.
ÖZEL RÖPORTAJ - YUNUS EMRE SEL
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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