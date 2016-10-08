Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı. Bordo mavililer antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bu arada, kulüp başkanı Muharrem Usta ile Asbaşkan Ahmet Çubukçu da takımın antrenmanı izledi.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:31
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Yorum
gozgoz35 dogustan fenerbahceli olan hocamiz yanal , klubumuze trabzonda da hizmet etmeye devam ediyor . Var ol Ersun hoca :))
- Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu
Toplam 3
Yorum
Alemdar Juan Quntero ofansif Erick Qutirrez ise defansif ama orta sahanin her iki yönünü oynayabilen tam bir takim oyuncusu iyi bir yetenek
- Neustadter, Rubin Kazan’la flört ediyor
Toplam 3
Yorum
FB1907 getirirsin 3-5 milyon euro istedigin her yere gidebilirsin
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