 Trabzonspor taktik çalıştı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    taktik çalıştı

    Trabzonspor taktik çalıştı

    , Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı. Bordo mavililer antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.

    Bu arada, kulüp başkanı Muharrem Usta ile Asbaşkan Ahmet Çubukçu da takımın antrenmanı izledi.

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.