Trabzonspor taktik çalıştı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı. Bordo mavililer antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.



Bu arada, kulüp başkanı Muharrem Usta ile Asbaşkan Ahmet Çubukçu da takımın antrenmanı izledi.