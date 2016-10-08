 Toplantı bugün – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Toplantı bugün

    Toplantı bugün
    Bordo-mavililerin Divan Başkanlık Kurulu toplantı kararı aldı. Kulübün Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Divan Genel Kurul Toplantısı'nın cumartesi günü (bugün) saat 13.00'te Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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