Toplantı bugün
Bordo-mavililerin Divan Başkanlık Kurulu toplantı kararı aldı. Kulübün Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Divan Genel Kurul Toplantısı'nın cumartesi günü (bugün) saat 13.00'te Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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