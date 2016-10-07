 Zemin hazır hale geldi – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Zemin hazır hale geldi

    Zemin hazır hale geldi
    Bu sezon Avni Aker'de yapılan maçlarda futbolcular zeminin kötülüğünden yakınıyorlardı. Milli maç arasını fırsat bilen yönetim, çimleri bakıma almıştı. Kapsül tedavisi yapılan çimlere yeniden ekim ve kum tedavisi uygulandı. Son derece başarılı olan bu çalışma sonrası zeminin Akhisar karşılaşmasına hazır hale geldiği belirtildi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:35
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