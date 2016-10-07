Zemin hazır hale geldi
Bu sezon Avni Aker'de yapılan maçlarda futbolcular zeminin kötülüğünden yakınıyorlardı. Milli maç arasını fırsat bilen yönetim, çimleri bakıma almıştı. Kapsül tedavisi yapılan çimlere yeniden ekim ve kum tedavisi uygulandı. Son derece başarılı olan bu çalışma sonrası zeminin Akhisar karşılaşmasına hazır hale geldiği belirtildi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Zemin hazır hale geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.