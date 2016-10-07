 Yara derin pes etmek yok – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Yara derin pes etmek yok

    Yara derin pes etmek yok

    Başkan , camiaya seslendi: Unutmayalım ki zor günlerde herkes teraziye ve görücüye çıkar. Biriken günah o kadar çok ki, acı çekmeyince tatlı da olmayacak. Umudu kaybedip pes etmek yok.

    Toto Süper Lig'e ilk 6 haftada 4 mağlubiyet, 2 galibiyet alarak kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da kulüp Başkanı Muharrem Usta, bu durumdan çıkıp aydınlık geleceği inşa edeceklerinden kimsenin şüphe duymamasını istedi. Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, skora bağlı olarak kazanınca mutluluğun, kaybedince de üzüntü ve eleştirinin işin doğasında olduğunu belirterek, "Hele ki kayıp çoksa eleştiri de zirve yapar. Bunu biliyoruz. Unutmayalım ki zor günlerde herkes teraziye ve görücüye çıkar. Zaman tüm camiamızın el birliğiyle zor günleri atlatma zamanıdır" ifadesini kullandı.

    GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ
    Hep iyiyi, güzeli arzu ettiklerini vurgulayan Muharrem Usta, şunları kaydetti: "Gönül ister ki hep iyi olsun, güzel olsun ancak ne yazık ki yara derin. Biriken günah o kadar çok ki acı çekmeyince tatlı da olmayacak. Bu bir süreç. Az ya da çok beklenen bir durum. Buralardan çıkıp birlikte aydınlık geleceği inşa edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sarılıp geçmişe avunmak olmaz. O günleri tekrar yakalamak çok zor bir mücadele gerektirir. Değerli dostlar, umudu kaybedip pes etmek yok. Mücadeleye devam."

    Yunus Emre SEL
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:28
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