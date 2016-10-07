Yara derin pes etmek yok

Toto Süper Lig'e ilk 6 haftada 4 mağlubiyet, 2 galibiyet alarak kötü bir başlangıç yapan'da kulüp Başkanı, bu durumdan çıkıp aydınlık geleceği inşa edeceklerinden kimsenin şüphe duymamasını istedi. Usta,hesabından yaptığı açıklamada, skora bağlı olarak kazanınca mutluluğun, kaybedince de üzüntü ve eleştirinin işin doğasında olduğunu belirterek, "Hele ki kayıp çoksa eleştiri de zirve yapar. Bunu biliyoruz.Zaman tüm camiamızın el birliğiyle zor günleri atlatma zamanıdır" ifadesini kullandı.Hep iyiyi, güzeli arzu ettiklerini vurgulayan, şunları kaydetti: "Gönül ister ki hep iyi olsun, güzel olsun ancakBiriken günah o kadar çok ki acı çekmeyince tatlı da olmayacak. Bu bir süreç. Az ya da çok beklenen bir durum.çıkıp birlikte aydınlık geleceği inşa edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.. O günleri tekrar yakalamak çok zor bir mücadele gerektirir. Değerli dostlar, umudu kaybedip pes etmek yok. Mücadeleye devam."