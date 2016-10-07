Belediyeden kombine çağrısı
Akyazı Stadı için kombine kampanyaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Trabzon'daki Ortahisar Belediyesi'ne ait hoparlörlerden taraftarlara kombine çağrısı yaptı. Anonsta, "Yeni stadımız Akyazı'da taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Kombine satış noktalarımızda sizlerin desteğine ihtiyacımız var" denildi.
AKHİSAR MAÇI 10 TL
Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor'un Avni Aker Stadı'nda Akhisar ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 16 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle: "Kale arkaları 10 TL, maraton 20 lira, misafir takım 25 TL, kapalı (A-DE- H) 40 TL, kapalı (B-C-F-G) 50 TL, VIp 100 TL ve VIp özel 500 TL." Akyazı Stadı için kombine alan taraftarlar da Akhisar maçını izleyebilecek.
AKYAZI İÇİN ACELE ETMEYECEĞİZ
Başkan Muharrem Usta, yapımı hızla devam eden Akyazı Stadı'na geçmek için aceleci davranmayacaklarını söyledi. Usta, "Akyazı'daki stadın artık sonuna gelindi. Çok kısa sürede devralacağız ama tam hazır olmadan oraya geçmek istemiyoruz. Her şeyin tam hazır olmasını istiyoruz. Muhteşem bir stadımız olacak" diye konuştu.
AKHİSAR MAÇI 10 TL
Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor'un Avni Aker Stadı'nda Akhisar ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 16 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle: "Kale arkaları 10 TL, maraton 20 lira, misafir takım 25 TL, kapalı (A-DE- H) 40 TL, kapalı (B-C-F-G) 50 TL, VIp 100 TL ve VIp özel 500 TL." Akyazı Stadı için kombine alan taraftarlar da Akhisar maçını izleyebilecek.
AKYAZI İÇİN ACELE ETMEYECEĞİZ
Başkan Muharrem Usta, yapımı hızla devam eden Akyazı Stadı'na geçmek için aceleci davranmayacaklarını söyledi. Usta, "Akyazı'daki stadın artık sonuna gelindi. Çok kısa sürede devralacağız ama tam hazır olmadan oraya geçmek istemiyoruz. Her şeyin tam hazır olmasını istiyoruz. Muhteşem bir stadımız olacak" diye konuştu.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:29
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