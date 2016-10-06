Türkiye’nin en iyisi

“Akyazı’dan sorumlu yönetici Saral: 2011 şampiyonluğumuz gibi bir stat inşa ediyoruz: Tertemiz. Türkiye’nin en üst düzey stadı. Kasım başında açacağız”

Akyazı'dan sorumlu yönetici Gökhan Saral önemli açıklamalar yaptı. "Türkiye'nin en üst düzey stadı inşa ediliyor" diyerek sözlerine başlayan Saral, şunları söyledi: "2011 şampiyonluğumuz gibi bir stat inşa ediyoruz: Tertemiz. Dünyada bu tür 5 tane stadyum var. Bir tanesi Trabzon'da, çok özellikli ve kaliteli bir stadyum. 38 bin koltuk montajı yapıldı. 3 bin 461 koltuk daha montajlanacak. Çok özellikli localar yapıyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin iklim şartları farklı, herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda Kasım ayı başlarında yeni stadyumumuza geçmeyi planlıyoruz."



TAKIMA GÜVENİYORUZ

Saral, Süper Lig'in ilk 6 haftasında aldıkları sonuçlar için de "Bizler takımımızın arkasındayız. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Takımımızın düzeleceğine inanıyoruz. Teknik ekibimize güvenimiz tamdır" dedi.



SARAL: BİZ BİN ÜZÜLÜYORUZ

Gökhan Saral, mağlubiyetler için "Taraftarlarımız Trabzonspor'un yenilgisinde bir üzülüyorsa bizler sorumlu yönetenler olarak bin üzülmekteyiz" dedi. Saral, "Hatalar nerede tespitini yapıp, milli arayı iyi değerlendireceğiz. Güzel günleri birlikte göreceğiz" diye konuştu.