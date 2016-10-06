Trabzonspor'dan skandal anket

Trabzonspor Kulübü'nün resmi taraftar mobil uygulamasında skandala imza atıldı. Bordo-Mavililerin uygulamasında yer alan "Soru-Cevap" oyununda coach Sergei Bazarevich unutuldu.

Trabzonajans'ın haberine göre; Bir soruda, "Trabzonspor Medical Park'ın coach'u kimdir" sorusunun şıkları arasında Sergei Bazarevich'in yer almadı. Şıklar arasında Galatasaray Odeabank Coach'u Ergin Ataman, Beşiktaş Sompo Japan Coach'u Ufuk Sarıca, Anadolu Efes eski Coach'u Dusan Ivkovic ve Trabzonspor Medical Park Genel Menajeri Nihat Mala yer aldı.



