 Trabzonspor'dan skandal anket – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    'dan skandal anket

    Trabzonspor'dan skandal anket

    Kulübü'nün taraftarları için çıkardığı mobil uygulamada, basketbol takımı hakkındaki bir soruda skandala imza atıldı.

    Kulübü'nün resmi taraftar mobil uygulamasında skandala imza atıldı. Bordo-Mavililerin uygulamasında yer alan "Soru-Cevap" oyununda coach unutuldu.

    Trabzonajans'ın haberine göre; Bir soruda, " Medical Park'ın coach'u kimdir" sorusunun şıkları arasında Sergei Bazarevich'in yer almadı. Şıklar arasında Odeabank Coach'u Ergin Ataman, Sompo Japan Coach'u Ufuk Sarıca, Anadolu Efes eski Coach'u Dusan Ivkovic ve Trabzonspor Medical Park Genel Menajeri Nihat Mala yer aldı.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:41
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