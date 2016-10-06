Trabzonspor'dan skandal anket
Trabzonspor Kulübü'nün taraftarları için çıkardığı mobil uygulamada, basketbol takımı hakkındaki bir soruda skandala imza atıldı.
Trabzonspor Kulübü'nün resmi taraftar mobil uygulamasında skandala imza atıldı. Bordo-Mavililerin uygulamasında yer alan "Soru-Cevap" oyununda coach Sergei Bazarevich unutuldu.
Trabzonajans'ın haberine göre; Bir soruda, "Trabzonspor Medical Park'ın coach'u kimdir" sorusunun şıkları arasında Sergei Bazarevich'in yer almadı. Şıklar arasında Galatasaray Odeabank Coach'u Ergin Ataman, Beşiktaş Sompo Japan Coach'u Ufuk Sarıca, Anadolu Efes eski Coach'u Dusan Ivkovic ve Trabzonspor Medical Park Genel Menajeri Nihat Mala yer aldı.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:41
- Efsane isimleri geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
Muhammed bence en güzel golü fenere attı bjk li olarak bizi teğet geçti yoksa bize atacaktı
- Hanya’yı Konya’yı gösterin
Toplam 2
Yorum
TAYFUR Birde Konyanın çocuğunu alsaydı Terim o zaman gör coşkuyu
- Akıllar Wesley Sneijder’de
Toplam 2
Yorum
austin son maçta 2. yarı şunu gördük ki topu sneijder sol tarafa öyle sıkıştırıyo ki oyun alanının tamamını kullanamıyoruz..son maçta alanın her yerinin kullanılması oyunun rahatlamsınıda neden oldu ama işte göbek çok boştu bu kez de ..
Trabzonspor'dan skandal anket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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