 Trabzonspor'da operasyon – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    'da operasyon

    Trabzonspor'da operasyon
    Özellikle hücum hattında ilk 6 haftada sıkıntı yaşayan 'un devre arasında 26 yaşındaki Faslı ofansif orta saha Omar El Kaddouri için yeniden girişimde bulunacağı bildirildi. Bu sezon geride kalan 7 haftada kadroya giremeyen tecrübeli futbolcunun bordo-mavili kulübe gelmeye sıcak baktığı biliniyor. El Kaddouri'nin Napoli ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması Trabzonspor'un elini güçlendirdiği, yeni bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını çalabileceği belirtildi. 1.85 boyundaki El Kaddouri, Belçikalı doğumlu ama Fas Milli Takımı'nı tercih etti. Fas ile 18 maça çıkıp 5 gol attı.

    SOUDANI ISRARI
    Yönetim toplantısında ara dönemde yapılması planlanan transferler de masaya yatırıldı. Sezon başı çok uğraşılmasına rağmen alınamayan Dinamo Zagreb'in Cezayirli kanat oyuncusu El Arbi Hillel Soudani için yeniden temaslara başlanacak. 2017'de kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Soudani bu sezon Hırvat Ligi'nde forma giydiği 8 maçta 5 gol attı. Bu transferin devre arasında sonuçlandırılması için gerekli adımlar atılacak.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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