Trabzonspor Medical Park sezonun ilk maçına hazırlanıyor
Trabzonspor Medical Park, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynayacağı Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Hayri Gür Spor Salonu'nda, başantrenör Sergei Bazarevich yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, iki bölümde çalışma yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde güç çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise 5'e 5 hücum ve savunma varyasyonları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibinin, maç için yarın İstanbul'a gideceği ve son idmanını da burada yapacağı belirtildi.
Maç, 8 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:33
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Toplam 2
Yorum
alex rakip oyuncu sahanizi delip kalaye kadar gelmesine engel olamayan oduncular suclu kaleciden daha cok
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Toplam 12
Yorum
gsli sunu bilin kardeslerim biri cikip diyerini elestiriyorsa bilinki hersey yolunda gidiyor yönetimin arkasinda durun böyle kulis yapanlara kanmayin
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Toplam 1
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aytacreis cavandaya bah :):): ayrıca mustafada inşallah yılzdız olur
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