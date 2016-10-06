 Trabzonspor Medical Park sezonun ilk maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Medical Park sezonun ilk maçına hazırlanıyor

    Trabzonspor Medical Park sezonun ilk maçına hazırlanıyor

    Medical Park, Toto Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynayacağı Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

    Hayri Gür Salonu'nda, başantrenör Sergei Bazarevich yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, iki bölümde çalışma yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde güç çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise 5'e 5 hücum ve savunma varyasyonları gerçekleştirdi.

    Karadeniz ekibinin, maç için yarın İstanbul'a gideceği ve son idmanını da burada yapacağı belirtildi.

    Maç, 8 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:33
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