Trabzonspor Medical Park sezonun ilk maçına hazırlanıyor

Hayri Gür Spor Salonu'nda, başantrenör Sergei Bazarevich yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, iki bölümde çalışma yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde güç çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise 5'e 5 hücum ve savunma varyasyonları gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibinin, maç için yarın İstanbul'a gideceği ve son idmanını da burada yapacağı belirtildi.

Maç, 8 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.