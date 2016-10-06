Trabzonspor kuvvet çalıştı
Trabzonspor, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo mavililer, salonda yapılan antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Milli takım kamplarında bulunan Onur, Esteban, Akakpo, Durica, Okay, Onazi, Bero, Abdülkadir, Suk ve Sheidaev antrenmanda yer almadı. Trabzonspor bu akşam saat 19.00'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 2
Yorum
Aslan Zamanla daha iyi olacak,Güclü fizigini iyi kullaniyor,birde sutlarini gelistirirse süper olur
- Aatıf, Advocaat’a bağlı
Toplam 2
Yorum
amasyalı yönetim değişmediği müttetce bu takım çok maç kaybeder ve çok oyuncu gider
- Hanya’yı Konya’yı gösterin
Toplam 1
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tunagiray Maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlanmalı bence.....Babacan - Sener - Ömer toprak - Balta - Caner - Ciğerci - Topal - Çalhanoğlu- Emre Mor, - Volkan şen -Cenk.
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