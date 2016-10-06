 Trabzonspor kuvvet çalıştı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    kuvvet çalıştı

    Trabzonspor kuvvet çalıştı

    , maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Bordo mavililer, salonda yapılan antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Milli takım kamplarında bulunan Onur, Esteban, Akakpo, Durica, Okay, Onazi, Bero, Abdülkadir, Suk ve Sheidaev antrenmanda yer almadı. bu akşam saat 19.00'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:13
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