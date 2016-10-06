 Trabzonspor için dua edeceğiz – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    için dua edeceğiz

    Trabzonspor için dua edeceğiz
    Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, milli maçlar arasını fırsat bilerek geldiği memleketi Trabzon'da bordo-mavili takımı değerlendirdi. Akçay, "Trabzonspor için dua edeceğiz. Bu kulüp hepimizin, zaman içinde düzelir. Yönetim kuruluna destek verilmeli. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Biraz zaman tanınmalı, sabredilmeli" ifadesini kullandı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:28
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