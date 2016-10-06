 Trabzon'da mesai sürdü – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Trabzon'da mesai sürdü

    Trabzon'da mesai sürdü

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavili ekibin, Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı idman yaptığı belirtildi.

    Karadeniz ekibinde oyuncuların, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması gerçekleştirdiği öğrenildi.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:32
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