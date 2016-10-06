Trabzon'da mesai sürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili ekibin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı idman yaptığı belirtildi.
Karadeniz ekibinde oyuncuların, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması gerçekleştirdiği öğrenildi.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:32
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Yorum
alex rakip oyuncu sahanizi delip kalaye kadar gelmesine engel olamayan oduncular suclu kaleciden daha cok
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Yorum
gsli sunu bilin kardeslerim biri cikip diyerini elestiriyorsa bilinki hersey yolunda gidiyor yönetimin arkasinda durun böyle kulis yapanlara kanmayin
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aytacreis cavandaya bah :):): ayrıca mustafada inşallah yılzdız olur
Trabzon'da mesai sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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