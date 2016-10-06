Tarih yazacağız: 200 milyon TL

Genel sekreter Gençağa Meriç, ekonomik anlamda yaptıkları önemli atılımların devam edeceğini belirtti. Meriç; forma sponsorluğu, giyim sponsoru, Turkcell ile yapılan yeni hat anlaşmasını hatırlatarak, "Akyazı Stadı ve Kartal'daki arazimiz ile ilgili çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Kulübün yıllık gelirini 200 milyon TL'nin üzerine çıkartmak istiyoruz. Kulüp tarihinde bu seviyelere henüz çıkılmadı. Amacımız bu. Saha sonuçlarında başarılı olamadık ama ekonomik anlamda müthiş işler yapıyoruz" dedi.