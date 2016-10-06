Ne oldu size böyle, toparlanın

Takımın aldığı kötü sonuçlar camiayı üzerken, futbolcuların ortaya koyduğu performanslar da tartışılmaya başlandı. Sezon başı 'bu yıl başarılı olacağız' açıklamasını yapan başta Onur, Mehmet, Yusuf ve Muhammet geride kalan 6 haftada hiç etkili olamadılar. Özellikle kaleci Onur yediği gollerle üzerken, Mehmet Ekici de eski hırsını ortaya koyamıyor. Yusuf, bir var bir yok görüntüsüyle dikkat çekerken; Muhammet Demir de Gaziantep'teki günlerini özletiyor. Taraftarlar "Ne oldu size böyle" yorumlarını yapıyor.