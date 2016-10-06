 İyi başladı arkası gelmedi – Fotomaç – 06 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İyi başladı arkası gelmedi

    İyi başladı arkası gelmedi
    Bordo-mavililerin orta alan oyuncusu Onazi, ligin ilk haftasında 2-0 kazanılan maçında takımına galibiyeti getiren golleri atarak iyi bir başlangıç yapmıştı. O maçta 90 dakika sahada kalan futbolcu, ardından sırasıyla G.Antep karşılaşmasında 53, Osmanlı ve Alanya sınavlarında ise 90 dakika oynadı. Onazi, son 2 haftada Konyaspor karşısında 2, Karabük maçında ise 30 dakika forma giydi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İyi başladı arkası gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle