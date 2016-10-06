 Genç Abdülkadir’e büyük onur – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Genç Abdülkadir’e büyük onur

    Genç Abdülkadir’e büyük onur
    Dünyaca ünlü İngiliz The Guardian gazetesi, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği arasında gösterdi. Haberde Ömür'ün UEFA tarafından, 'Messi ve Hagi arasında kesişen bir şey' diye tanımlandığı belirtildi. 17 yaşındaki Abdülkadir, orta sahada oynuyor.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:26
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