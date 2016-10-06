 Ersun Yanal'ın cezası onandı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Ersun Yanal'ın cezası onandı

    Ersun Yanal'ın cezası onandı

    Federasyonu () Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Teknik Direktörü Ersun Yanal'a verdiği 2 maç men cezasını onadı.

    'den yapılan açıklamada, Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan maçta, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hakareti nedeniyle PFDK tarafından Yanal'a verilen 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 26 bin lira para cezasının onandığı bildirildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:12
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