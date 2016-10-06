Ekici ile Messi aynı listede

Duran toplardaki ustalığı ile geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor'a çok sayıda gol kazandıran Mehmet Ekici bu özelliği ile Fifa 2017'nin en iyi frikik çeken 10 futbolcusu arasına girdi. Messi, Depay, Payet ve Pirlo gibi futbolcular içinde yer alan Trabzonsporlu yıldız listede 5. sırada.