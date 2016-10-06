 Deli saçması – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Deli saçması

    Deli saçması

    Yönetimin sportif direktör getireceği iddialarını Başkan Usta’ya sorduk: Bir deli bir kuyuya taş atıyor, kırk akıllı çıkaramıyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Ersun Yanal’a güvenimiz tamdır.

    Süper Lig'e bu sezon iyi başlayamayan ve ilk 6 haftada 4 yenilgi alan 'un yönetimi, pazartesi akşamı İstanbul'da bir toplantı ile durum değerlendirmesi yapmıştı. Bu toplantıda teknik direktör Ersun Yanal'a tam destek kararı alınmasına rağmen, dün internet sitelerinde yönetimin bir sportif direktör getireceği yönünde haberler yer almaya başladı. Bunun üzerine Başkan Muharrem Usta'ya ulaştık ve işin doğrusunu öğrendik. Konuyu açtığımız anda daha cümlemiz bitmeden Usta lafa girdi ve "Nerden çıkıyor bunlar hiç anlamıyorum. Bir deli bir kuyuya taş atıyor, kırk akıllı çıkaramıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok, gündemimize hiç gelmedi" dedi.

    BİZ BİR EKİBİZ
    Teknik direktör Ersun Yanal'a güvendiklerini vurgulayan Usta, şöyle devam etti: "Her şeye ve her güçlüğe rağmen dimdik ayakta durmak ve başarmak ekip olmanın göstergesidir. İyi zamanlarda etrafta on binler varken; kötü zamanlarda ortada sadece kararlı yönetimler ve onlara sahip çıkan hesabı 'yalnız ve yalnızca' Trabzonspor olan vefakarlar kalır. Bu günler de geçecek. Elini açıp ovuşturanlara inat, milyonların bizlerden beklentisi aşkına geçecek bu günler."

    MECİT COŞKUN
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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