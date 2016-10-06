 Çorum Bld maçı 26 Ekim’de – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Çorum Bld maçı 26 Ekim’de

    Çorum Bld maçı 26 Ekim’de
    Ziraat Kupası 3. eleme turunda oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre Çorum Bld-Trabzonspor karşılaşması 26 Ekim Çarşamba günü saat 14.15'te oynanacak. Bilindiği üzere Türkiye Kupası maçlarını ATV ve A Spor HD kalitesinde canlı olarak yayınlıyor. Sporseverler bu karşılaşmaları yine ATV ve A Spor'dan takip edebilecekler.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:35
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