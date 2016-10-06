 Basketbolda perde açılıyor – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Basketbolda perde açılıyor

    Basketbolda perde açılıyor
    Toto Basketbol Ligi'nde hasret sona eriyor. 2016-2017 sezonu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak. Medical Park, ilk karşılaşmasını İstanbul deplasmanında 8 Ekim Cumartesi günü Demir İnşaat Büyükçekmece ile Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 15.00'te oynayacak. Yenilenen kadrosu ile bu sezon çıta yükselten Trabzonspor MP'nin bu maçını Lig TV 3 yayınlayacak.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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