 Akhisar’a bileniyorlar – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Akhisar’a bileniyorlar

    Akhisar’a bileniyorlar
    , Akhisar Belediye ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal yönetiminde, Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan Onur, Esteban, Akakpo, Durica, Okay, Onazi, Bero, Abdulkadir, Suk ve Sheidaev yer almadı. Antrenmanda, denge çalışmasının ardından ısınma ve gol vuruşu çalışmaları yapıldı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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