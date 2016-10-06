Akhisar maçın biletleri satışa çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre en düşük bilet fiyatı 10 lira olarak belirlendi. 16 Ekim Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
Kale arkaları 10 lira, Maraton 20 lira, Misafir takım 25 lira, Kapalı (A-D-E-H) 40 lira, kapalı (B-C-F-G) 50 lira, Vip 100 lira ve Vip özel 500 lira.
Ayrıca, Akyazı Stadyumu için kombine alan taraftarların da Akhisar Belediyespor maçını izleyebileceği belirtildi.
Kale arkaları 10 lira, Maraton 20 lira, Misafir takım 25 lira, Kapalı (A-D-E-H) 40 lira, kapalı (B-C-F-G) 50 lira, Vip 100 lira ve Vip özel 500 lira.
Ayrıca, Akyazı Stadyumu için kombine alan taraftarların da Akhisar Belediyespor maçını izleyebileceği belirtildi.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Semih Kaya çok formda
Toplam 2
Yorum
Fenerli Genç Bu adam bir başka defansta top geçirmiyor bence ilk 11 e girmesi lazım
- Millilerden birlik beraberlik mesajı
Toplam 1
Yorum
GS BRAVO HOCA GENÇLERLE YOLA DEVAM!!!!!
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 1
Yorum
alpben geçen sezon melo da melo diye tutturmuştuk şimdi aklımızdan bile geçmiyo
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