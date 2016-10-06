 Akhisar maçın biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Akhisar maçın biletleri satışa çıktı

    Akhisar maçın biletleri satışa çıktı

    Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında 'un Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre en düşük bilet fiyatı 10 lira olarak belirlendi. 16 Ekim Pazar günü 'nda saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

    Kale arkaları 10 lira, Maraton 20 lira, Misafir takım 25 lira, Kapalı (A-D-E-H) 40 lira, kapalı (B-C-F-G) 50 lira, Vip 100 lira ve Vip özel 500 lira.

    Ayrıca, Akyazı Stadyumu için kombine alan taraftarların da maçını izleyebileceği belirtildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:12
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