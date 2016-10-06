 6 bin 285 üye – Fotomaç – 06 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    6 bin 285 üye

    6 bin 285 üye
    'un 20 Kasım-20 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacak olan olağan genel kurula 6 bin 285 üyenin aidatını yatırarak, katılma hakkı elde ettiği açıklandı. Bu listenin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ziyabey Sosyal Tesisleri ile birlikte www.trabzonspor. org.tr adresinde 20 (yirmi) gün süreyle askıya çıkarıldığı, itirazı olanların başvuru yapması gerektiği belirtildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    6 bin 285 üye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle