Yine PFDK’da

Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Karabük maçında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor'un 4-0 kaybettiği karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarı cezası nedeniyle tribünde yer almamıştı.