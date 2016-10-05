 Yine PFDK’da – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Yine PFDK’da

    Yine PFDK’da
    Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Karabük maçında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor'un 4-0 kaybettiği karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarı cezası nedeniyle tribünde yer almamıştı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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