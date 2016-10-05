Yine PFDK’da
Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Karabük maçında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor'un 4-0 kaybettiği karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarı cezası nedeniyle tribünde yer almamıştı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Yine PFDK’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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