 Yanal'a tam destek – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Yanal'a tam destek

    Yanal'a tam destek

    İstanbul’da önceki gece toplantı yapan yönetim, teknik direktör Ersun Yanal’a tam destek kararı aldı. Başkan Muharrem Usta ve yöneticilerin katıldığı toplantının ikinci etabına Yanal da katıldı ve raporunu sundu.

    Toto Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar elde eden 'da Başkan Muharrem Usta'nın çağrısıyla İstanbul'da mini bir yönetim kurulu zirvesi gerçekleştirildi. Tüm yöneticilerin katılmadığı zirvede takımın içinde bulunduğu konumdan kurtulabilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Teknik direktör Ersun Yanal ile yola devam edilmesi ve kendisine tam destek verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Ardından Yanal da toplantıya dahil oldu. Takımın istenen sonuçları alması için daha çok çalışacağının sözünü veren tecrübeli çalıştırıcı, ilk maçtan itibaren kademeli olarak takımın daha iyi bir görüntü ortaya koyacağını belirtti. Konuşmalardan sonra bordo-mavili yönetimin yeni transferlerin kulübede oturmasıyla ilgili olarak tecrübeli teknik adamdan da rapor aldığı, Yanal'ın da kendisine göre bu konuda açıklama yaptığı ifade edildi.

    DİREKT OYNAYACAK 2 OYUNCU
    Bu arada yönetim kurulunun, takımın neden kırılgan bir yapıya sahip olduğuyla ilgili Yanal'dan fikir aldığı, tecrübeli teknik adamın "Bu sorunun nedenlerini araştırıyoruz. Birçok neden var gibi ama somut olanlarının üzerinde yoğunlaşacağız" dediği dile getirildi. Yanal'ın tecrübeli oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğine de vurgu yaptığı işaret edildi.

    TAKIM İÇİNDE REVİZYON OLACAK
    Yanal'ın yapılan görüşmede ayrıca bugüne kadar oynanan maçlarda beklenen performansı sergileyemeyen birçok oyuncunun, kademeli olarak değişeceğini işaret ettiği öğrenildi. Özellikle savunmadan başlayacak olan değişimde istikrarlı olarak forma giymelerine rağmen Süper Lig'de ilk 6 haftada beklentileri karşılayamayan ve tepki çeken futbolcuların kızağa çekilmesi de toplantıda gündeme geldi.

    HER ZAMAN YANINDAYIZ
    Trabzonspor'un geçen yılın aralık ayında genel kurulunda başkan adayı olan Celil Hekimoğlu, çalışanlarına yeni sezon forması ve kombine bilet hediye etti. Hekimoğlu, yaklaşık 400 adet yeni sezon forması ve kombine bilet satın alarak çalışanlarına verdi. Geçtiğimiz günlerde de Akyazı Stadı'nın 1 milyon lira ödemeyle en pahalı localarından birini satın alan Hekimoğlu, "Skorlara, sonuçlara bakmadan Trabzonspor'u desteklemeliyiz. Bize düşen görev budur" dedi.


    ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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