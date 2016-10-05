 Verilmiş söz var – Fotomaç – 05 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Verilmiş söz var

    Verilmiş söz var

    Yanal’dan futbolculara: Buradan siz gidersiniz, ben de giderim. Ancak ’a başarı sözü verdik. Bu takımı birlikte ayağa kaldıracağız.

    Teknik direktör Ersun Yanal, art arda gelen yenilgilerden sonra bile inancını yitirmedi. Takıma milli maç nedeniyle izin veren tecrübeli hocanın, futbolcuları motive etmeye çalıştığı belirtildi. Yanal'ın, "Buradan siz gidersiniz, ben de giderim. Başka bir takımda iş de buluruz. Ancak Trabzonspor'a bir başarı sözü verdik. Bu takımı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Milli maç arasında daha fazla çalışacağız. Sorun varsa, oturup hep birlikte konuşup çözeceğiz" dediği öğrenildi.

    UYKULARIMIZ KAÇIYOR
    Yanal'ın etkili konuşmasının ardından yanıt veren futbolcuların da Trabzon'a layık olacaklarını söylediği dile getirildi. Oyuncuların da Yanal'a, "Hocam, tabi ki dedikleriniz çok doğru. Aldığımız sonuçlar bize hiç yakışmıyor. camiasının bizlerden çok şey beklediğini biliyoruz. Üst üste maçlar kazanıp Trabzonspor'u normalleştireceğiz. Uykularımız kaçıyor" dedikleri belirtildi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Verilmiş söz var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.