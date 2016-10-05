Verilmiş söz var
Yanal’dan futbolculara: Buradan siz gidersiniz, ben de giderim. Ancak Trabzonspor’a başarı sözü verdik. Bu takımı birlikte ayağa kaldıracağız.
Teknik direktör Ersun Yanal, art arda gelen yenilgilerden sonra bile inancını yitirmedi. Takıma milli maç nedeniyle izin veren tecrübeli hocanın, futbolcuları motive etmeye çalıştığı belirtildi. Yanal'ın, "Buradan siz gidersiniz, ben de giderim. Başka bir takımda iş de buluruz. Ancak Trabzonspor'a bir başarı sözü verdik. Bu takımı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Milli maç arasında daha fazla çalışacağız. Sorun varsa, oturup hep birlikte konuşup çözeceğiz" dediği öğrenildi.
UYKULARIMIZ KAÇIYOR
Yanal'ın etkili konuşmasının ardından yanıt veren futbolcuların da Trabzon'a layık olacaklarını söylediği dile getirildi. Oyuncuların da Yanal'a, "Hocam, tabi ki dedikleriniz çok doğru. Aldığımız sonuçlar bize hiç yakışmıyor. Trabzonspor camiasının bizlerden çok şey beklediğini biliyoruz. Üst üste maçlar kazanıp Trabzonspor'u normalleştireceğiz. Uykularımız kaçıyor" dedikleri belirtildi.
UYKULARIMIZ KAÇIYOR
Yanal'ın etkili konuşmasının ardından yanıt veren futbolcuların da Trabzon'a layık olacaklarını söylediği dile getirildi. Oyuncuların da Yanal'a, "Hocam, tabi ki dedikleriniz çok doğru. Aldığımız sonuçlar bize hiç yakışmıyor. Trabzonspor camiasının bizlerden çok şey beklediğini biliyoruz. Üst üste maçlar kazanıp Trabzonspor'u normalleştireceğiz. Uykularımız kaçıyor" dedikleri belirtildi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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