 Trabzonspor top başı yaptı – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    top başı yaptı

    Trabzonspor top başı yaptı

    , Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.

    Bordo mavililer, 3 günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal nezaretinde Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan idmanda milli takım kamplarında bulunan Onur, Esteban, Akakpo, Durica, Okay, Onazi, Bero, Abdülkadir, Suk ve Sheidaev yer almadı. Antrenmanda, denge çalışmasının ardından ısınma, fartleks ve gol vuruşu gerçekleştirildi. yarın yapacağı çalışmayla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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