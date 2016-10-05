Trabzonspor top başı yaptı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.
Bordo mavililer, 3 günlük iznin ardından Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal nezaretinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan idmanda milli takım kamplarında bulunan Onur, Esteban, Akakpo, Durica, Okay, Onazi, Bero, Abdülkadir, Suk ve Sheidaev yer almadı. Antrenmanda, denge çalışmasının ardından ısınma, fartleks ve gol vuruşu gerçekleştirildi. Trabzonspor yarın yapacağı çalışmayla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:46
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