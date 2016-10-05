 Taksitle ödenecek – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Taksitle ödenecek

    Taksitle ödenecek
    , N'doye ve Douglas'ın ödenmeyen bonservis bedellerinden doğan borcunu yeniden yapılandırdı. FIFA'nın N'doye için Hull City, Douglas için de Spartak Moskova'ya toplamda 2 milyon 300 bin euro ödemeye mahkum ettiği bordo-maviller, Başkan Muharrem Usta'nın girişimleri sonucunda borcu taksitlendirildi. İlk taksitler ödendi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:05
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