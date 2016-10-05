Milli maç arası ilaç gibi geldi
Basın Sözcüsü Prof. Dr. Asım Örem, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın sıkıntılarından kurtulmaları için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Örem, ligin ilk 6 haftasında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldıklarını dile getirerek, "Bu durum Trabzonspor gibi güçlü bir camia için çok üzücü. Özellikle son hafta aldığımız farklı mağlubiyet bizi çok üzdü. Sonuçlar takım üzerinde aşırı stres oluşturdu. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara toparlanmamız için çok önemli bir fırsat" dedi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Milli maç arası ilaç gibi geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.