 Milli maç arası ilaç gibi geldi – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Milli maç arası ilaç gibi geldi

    Milli maç arası ilaç gibi geldi
    Basın Sözcüsü Prof. Dr. Asım Örem, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın sıkıntılarından kurtulmaları için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Örem, ligin ilk 6 haftasında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldıklarını dile getirerek, "Bu durum Trabzonspor gibi güçlü bir camia için çok üzücü. Özellikle son hafta aldığımız farklı mağlubiyet bizi çok üzdü. Sonuçlar takım üzerinde aşırı stres oluşturdu. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara toparlanmamız için çok önemli bir fırsat" dedi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
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