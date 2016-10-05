Gol sorunu için sistem değişiyor
Ersun Yanal, gol sorununu çözmek için taktiksel bir çözüm içerisine girecek. Daha önce 4-2-3-1'i ağırlıklı olarak deneyen Yanal'ın, 4-3-3 sistemine geçerek hücum hattını kalabalık tutmaya çalışacağı ifade edildi. Yanal'ın son haftalarda yedek bıraktığı Castillo ile birlikte Yusuf Erdoğan'ı tekrar 11'de görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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