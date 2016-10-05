Gol sorunu için sistem değişiyor

Ersun Yanal, gol sorununu çözmek için taktiksel bir çözüm içerisine girecek. Daha önce 4-2-3-1'i ağırlıklı olarak deneyen Yanal'ın, 4-3-3 sistemine geçerek hücum hattını kalabalık tutmaya çalışacağı ifade edildi. Yanal'ın son haftalarda yedek bıraktığı Castillo ile birlikte Yusuf Erdoğan'ı tekrar 11'de görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.