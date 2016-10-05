 Gol sorunu için sistem değişiyor – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Gol sorunu için sistem değişiyor

    Gol sorunu için sistem değişiyor
    Ersun Yanal, gol sorununu çözmek için taktiksel bir çözüm içerisine girecek. Daha önce 4-2-3-1'i ağırlıklı olarak deneyen Yanal'ın, 4-3-3 sistemine geçerek hücum hattını kalabalık tutmaya çalışacağı ifade edildi. Yanal'ın son haftalarda yedek bıraktığı Castillo ile birlikte Yusuf Erdoğan'ı tekrar 11'de görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:14
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