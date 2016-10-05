Canlı yayın kavgası

Olay, saat 11.30 sıralarında Akyazı Stadı önünde yaşandı. TOKİ yetkilileri, TRT ile canlı yayın için stada gelen Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral ve beraberindekilere gerekli izinler zamanında alınması gerekçeyle canlı yayına müsaade etmedi. Taraflar arasında tartışma sürerken TRT ekipleri, yönetici Saral'la canlı yayına başladı.

Canlı yayın devam ederken bölgeye polis ekipleri geldi. Bu sırada tartışma giderek büyüdü. Taraflar arasında kısa süreli arbede çıktı. Olayların yatıştırılmasının ardından Saral ve TRT görevlileri araçlarına binip Akyazı Stadı'ndan ayrıldı. TOKİ yetkilileri ile bazı güvenlik görevlilerinin karakola giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.



