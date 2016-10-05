Canlı yayın kavgası
Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral'la TOKİ yetkilileri arasında inşaatı devam eden Akyazı Stadı’nda canlı yayına izin verilmemesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Akyazı Stadı önünde yaşandı. TOKİ yetkilileri, TRT ile canlı yayın için stada gelen Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral ve beraberindekilere gerekli izinler zamanında alınması gerekçeyle canlı yayına müsaade etmedi. Taraflar arasında tartışma sürerken TRT ekipleri, yönetici Saral'la canlı yayına başladı.
Canlı yayın devam ederken bölgeye polis ekipleri geldi. Bu sırada tartışma giderek büyüdü. Taraflar arasında kısa süreli arbede çıktı. Olayların yatıştırılmasının ardından Saral ve TRT görevlileri araçlarına binip Akyazı Stadı'ndan ayrıldı. TOKİ yetkilileri ile bazı güvenlik görevlilerinin karakola giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:40
- Aboubakar, Gomez'i aratmaz
Toplam 4
Yorum
Kar Beşiktaşın bundan sonraki ilk 11 i, Fabri, Caner, Tosic, Marselo, Beck, Atiba, Tolga , Ozi, Kerim, Abu, O7 Takımda en az 4 uzun olması gerekiyor. Bunlar; Atiba,Beck, Tosic, Marselo
- Aatıf pes etmiyor
Toplam 3
Yorum
MEHMET JOSEF VE OZAN'IN YERİNDE AATİF İLE ALPER OYNAMALI....
- İşte o sözleşme
Toplam 22
Yorum
krtl Demirören Beşiktaşı batırdı şimdi türk futbolunu batırıyor
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